تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ537 إصابة جديدة

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان الساعات الـ24 الماضية تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وكان الإقليم قد سجل أمس الجمعة 1007 إصابات بالوباء.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان اليوم، إنها سجلت 537 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 47 أربيل، 54 السليمانية، 436 دهوك ليصل إجمالي العدد إلى 193807.

وتماثل 772 مريضا للشفاء التام موزعين كالاتي: 108 أربيل، 233 السليمانية، 410 دهوك، 2 حلبجة، 18 كرميان، 1 رابرين، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 180233.

وتوفي في آخر 24 ساعة 8 مصابين بالفيروس وكما يأتي: 5 السليمانية، 2 دهوك، 1 كرميان ليكون المجموع الكلي لعدد حالات الوفاة منذ تفشي كورونا في الإقليم ولغاية الآن 4536.