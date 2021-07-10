سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ537 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-10T11:54:45+0000
تراجع ملحوظ بإصابات كورونا في إقليم كوردستان بـ537 إصابة جديدة

شفق نيوز/ سجل إقليم كوردستان الساعات الـ24 الماضية تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وكان الإقليم قد سجل أمس الجمعة 1007 إصابات بالوباء.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان اليوم، إنها سجلت 537 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 47 أربيل، 54 السليمانية، 436 دهوك ليصل إجمالي العدد إلى 193807.

وتماثل 772 مريضا للشفاء التام موزعين كالاتي: 108 أربيل، 233 السليمانية، 410 دهوك، 2 حلبجة، 18 كرميان، 1 رابرين، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 180233.

وتوفي في آخر 24 ساعة 8 مصابين بالفيروس وكما يأتي: 5 السليمانية، 2 دهوك، 1 كرميان ليكون المجموع الكلي لعدد حالات الوفاة منذ تفشي كورونا في الإقليم ولغاية الآن 4536.

related

كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم

Date: 2021-06-22 12:37:23
كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة جديدة و7 حالات وفاة خلال يوم

إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-03 12:59:36
إصابات كورونا تتخطى 30 ألفا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان .. قرابة 1200 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-04-09 12:32:41
إقليم كوردستان .. قرابة 1200 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة خلال 24 ساعة

وزارة صحة اقليم كوردستان تعلن وفاة اربعة مصابين بكورونا

Date: 2020-06-07 12:03:46
وزارة صحة اقليم كوردستان تعلن وفاة اربعة مصابين بكورونا

إقليم كوردستان .. أكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-04-11 10:53:45
إقليم كوردستان .. أكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة

إقليم كوردستان.. 8 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-07-06 15:38:09
إقليم كوردستان.. 8 وفيات و984 إصابة جديدة بكورونا

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

اقليم كوردستان يشخص 215 اصابة جديدة بكورونا و140 حالة شفاء

Date: 2020-07-25 17:14:12
اقليم كوردستان يشخص 215 اصابة جديدة بكورونا و140 حالة شفاء