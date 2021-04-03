تراجع ملحوظ بمعدل الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 444 إصابة جديدة بتراجع ملحوظ في معدل الإصابات عن اليوم الذي سبقه.

وسجل الإقليم أمس الجمعة 773 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة في الإقليم في بيان للموقف الوبائي اليوم، أن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 66 أربيل، 5 السليمانية، 373 دهوك، ليرتفع إجمالي العدد إلى 124132.

ووفقا للبيان فإن 347 تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 88 أربيل، 64 السليمانية، 184 دهوك، 10 كرميان، 1 رابرين، ليصل عدد حالات التعافي إلى 110713.

وأشار البيان إلى تسجيل 14 حالة وفاة وكما يأتي: 6 أربيل، 3 السليمانية، 5 دهوك ليكون مجموع الوفيات منذ تفشي الجاحة في الإقليم ولغاية الآن 3702.