تراجع ملحوظ باصابات كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم السبت، تراجعاً ملحوظاً بإصابات فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة صحة الاقليم في بيان للموقف الوبائي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها أجرت 5466 فحصاً اثبتت نتائجها اصابة 358 شخصاً بالفيروس.

ووفقاً للبيان، فأن 1009 مرضى اكتسبوا الشفاء التام، بينما توفي 21 مصاباً بكورونا وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبهذا يصل اجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في الاقليم ولغاية اليوم 360953 حالة تعافي من بينهم 342289 توفي منهم 6416.

وسجلت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم أمس الجمعة، وفاة 21 مريضاً وإصابة 849 شخصاً بالفيروس، فيما اكتسب 1358 مريضاً الشفاء التام.