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تراجع كبير لكورونا في كوردستان: 4 وفيات وأقل من 100 إصابة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-18T14:35:53+0000
تراجع كبير لكورونا في كوردستان: 4 وفيات وأقل من 100 إصابة جديدة

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومية إقليم كوردستان السبت تراجعا كبيرا في إصابات ووفيات فيروس كورونا في الإقليم خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في يان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٣٤٩٤ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ٦١ شخصا بفيروس كورونا.

واشار البيان الى ان ٢٢٧ مريضا اكتسبوا الشفاء من المرض خلال الفترة ذاتها، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في عموم مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس في الاقليم بـ ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا الى ان مختبرات الوزارة اجرت في الفترة ذاتها ٣٦١٠٧٤٧ فحصا اظهرت اصابة ٣٧٩٤٠٤ شخصا بالفيروس، اكتسب ٣٦٩٥٧٩ منهم الشفاء وبقي ٢٧٨٠ مصابا تحت العناية الطبية وتوفي ما مجموعه ٧٠٤٥ مصابا بسبب مضاعفات المرض.

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