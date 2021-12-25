تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في إقليم كوردستان، يوم السبت، تراجعا كبيرا في إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت ٤٣٤٨ فحصاً مختبرياً أظهرت نتائجها إصابة ٤٧ بالفيروس ليرتفع معها إجمالي العدد إلى ٣٨٠١٧٦ .

وأشار إلى البيان إلى تعافي ٢٢٠ مريضاً للشفاء التام ليصل عدد حالات التعافي إلى ٣٧١٠١٤ .

ووفقا للموقف فإن مصابين اثنين بالوباء توفيا خلال الساعات الـ24 الماضية ليكون عدد الوفيات الكلي ٧٠٨٨.

وكان الإقليم قد سجل أمس الجمعة ١١٢ إصابات، و٣ حالات وفاة.