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تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-29T15:31:14+0000
تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تراجعا كبيرا في وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإقليم سجل خلال ٢٤ ساعة الماضية ٥٩٢ إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن ٧١٧ مريضا بالجائحة تماثلوا للشفاء، وتوفي ٣ مصابين جراء مضاعفات الفيروس، خلال الفترة ذاتها.

وكان الإقليم قد سجل أمس ١٥٢٢ إصابة و٨ وفيات.

وبشأن الأرقام الإجمالية، قالت الوزارة إن العدد الكلي للإصابات وصل إلى ٤٠٥٥٤١ في عموم الإقليم، بينها ٧٢١٤ وفاة، و ٣٨٠١٠١ حالة شفاء.

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