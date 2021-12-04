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تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T14:50:28+0000
تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تراجعاً كبيراً في إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها مختبراتها أجرت ٣٤٩١ فحصا جديدا، اظهرت اصابة ١٦٢ شخصا جديدا بالفيروس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واضاف البيان ان ٤٠١ مصاب تعافوا خلال الفترة ذاتها، مقابل وفاة 3 مصابين فقط متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار بيان الوزارة ان مجمل الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة التي تلت ظهور الفيروس في الاقليم ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ مجموع الاشخاص الذين تم فحصهم للفترة ذاتها ٣٥٤٥٩٦٧ شخصا، تبين اصابة ٣٧٦٦٥٨ شخصا منهم بالفيروس، اكتسب ٣٦٤٦٦٨ مصابا منهم الشفاء وبقي ٥٠٧٦ مصابا منهم تحت العناية الطبية المركزة، مقابل وفاة ما مجموعه ٦٩١٤ مصابا متأثرين مضاعفات الاصابة بالجائحة في جميع مناطق الاقليم.

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