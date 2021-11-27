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تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-27T17:24:27+0000
تراجع كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهر الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تراجعا كبيرا في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

واشار بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن الموقف اليومي لفيروس كورونا المستجد  COVID19 في الاقليم ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين  الماضية ٤٨٢٩ فحصا جديدا اظهرت اصابة ٢٤١ شخصا جديدا.

وافاد البيان بان ٥٥١ مصابا اكتسبوا الشفاء خلال المدة ذاتها، مقابل وفاة 3 مصابين فقط في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم بـ٢١٨٧١ شخصا تم اخراجهم بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت  ٣٥١٢١٥٦ فحصا اكتشفت من خلالها اصابة ٣٧٤٤٠٨ شخصا منذ ظهور المرض، تعافى منهم ٣٦١٦١٩ مصابا مع بقاء ٥٩٤٦ مصابا تحت العناية الطبية وتم تسجيل ٦٨٤٣ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

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