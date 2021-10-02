تراجع كبير في إصابات كورونا بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ترجعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل ملحوظ، السبت، بتسجيل ٤٣٨ حالة فقط خلال ٢٤ ساعة الماضية مقارنة مع أكثر من ١٣٠٠ حالة في اليوم السابق.

قال بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٠٣٣ فحص جديد، بينت نتائجها اصابة ٤٣٨ شخصا جديدا.

ونوه البيان الى ان ١٤١٤ مصابا اكتسبوا الشفاء من الفيروس خلال المدة ذاتها، فيما تأكد وفاة ١٩ مصابا جديدا في مختلف مناطق الاقليم.

وفيما يتعلق بالاحصاءات الكلية للحالات المختلفة فيما يخص الفيروس، اشار البيان الى ان الوزارة قامت بحجر ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اكد ان مختبراتها اجرت ٣١٤٥٧٦٠ فحصا منذ ظهور الفيروس، اظهرت اصابة ٣٣٤٠٣١ شخصا شفي منهم ٣٠٠٨٠٣ مصابين، وبقي ٢٧٣١٧ تحت العناية الطبية، فيما بلغ مجموع الوفيات نتيجة مضاعفات المرض ٥٩١١ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.