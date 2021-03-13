تراجع كبير بمعدل الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان بـ60 حالة جديدة

شفق نيوز/ تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان بشكل ملحوظ خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة في الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 60 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 42 أربيل، 4 السليمانية، 11 دهوك، 3 كرميان، ليصل معها إجمالي العدد إلى 112303.

ووفقاً للبيان فإن 107 مرضى بالوباء تماثلوا للشفاء وكالاتي: 62 أربيل، 6 السليمانية، 28 دهوك، 11 كرميان ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 105296.

وأشار البيان إلى وفاة أربع حالات بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليكون العدد الكلي للوفيات 3557.