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تراجع كبير بعدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان بتسجيل 513 حالة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-24T11:01:49+0000
تراجع كبير بعدد إصابات كورونا في إقليم كوردستان بتسجيل 513 حالة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 60 أربيل، 43 السليمانية، 368 دهوك 10 حلبجة، 32 كرميان.

وأشارت إلى اكتساب 871 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 82 أربيل، 305 السليمانية، 398 دهوك، 10 حلبجة، 63 كرميان، 13 رابرين.

وسجلت الوزارة 12 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 1 اربيل، 4 السليمانية، 6 دهوك، 1 كرميان.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات بالوباء إلى 145188 تماثل من بينهم 122035 للشفاء، توفي 3944 مصابا.

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