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تراجع كبير بالاصابات والوفيات بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-22T11:56:00+0000
تراجع كبير بالاصابات والوفيات بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان تراجعا ملحوظا في معدل الإصابات والوفيات.

وقالت وزارة صحة الاقليم في للموقف الوبائي إنها سجلت 260 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 21 أربيل، 42 السليمانية، 187 دهوك، 10 حلبجة.

وأشار البيان إلى تعافي 773 مريضا وكالاتي: 244 أربيل، 208 السليمانية، 277 دهوك، 14 حلبجة، 27 كرميان، 3 رابرين.

ونوه البيان إلى  تسجيل 4 حالات وفاة وكما يأتي: 1 أربيل 2 السلمانية، 1 كرميان.

وأجملت الصحة في بيانها حالات الإصابة منذ تفشي الوباء ولغاية الآن في إقليم كوردستان بـ 164711 تماثل من بينهم 149062 للشفاء التام توفي 4211 مصابا.

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