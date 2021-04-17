تراجع في معدل إصابات كورونا في إقليم كوردستان و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 82 أربيل، 62 السليمانية، 487 دهوك، 3 حلبجة، 11 كرميان ليرتفع إجمالي العدد إلى 138222.

وتماثل 496 مريضا للشفاء التام وكما يأتي: 96 أربيل، 114 السليمانية، 257 دهوك، 1 حلبجة، 22 كرميان، 6 رابرين، ليصل عدد المتعافين إلى 116916، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى تسجيل 12 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة وكالاتي: 4 أربيل، 3 السليمانية، 5 دهوك، ليكون مجموع حالات الوفيات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3869.