سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع في معدل إصابات كورونا في إقليم كوردستان و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T10:17:08+0000
تراجع في معدل إصابات كورونا في إقليم كوردستان و12 حالة وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 82 أربيل، 62 السليمانية، 487 دهوك، 3 حلبجة، 11 كرميان ليرتفع إجمالي العدد إلى 138222.

وتماثل 496 مريضا للشفاء التام وكما يأتي: 96 أربيل، 114 السليمانية، 257 دهوك، 1 حلبجة، 22 كرميان، 6 رابرين، ليصل عدد المتعافين إلى 116916، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى تسجيل 12 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة وكالاتي: 4 أربيل، 3 السليمانية، 5 دهوك، ليكون مجموع حالات الوفيات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3869.

related

لليوم الثاني .. لا وفيات في إقليم كوردستان مع 78 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-27 08:40:41
لليوم الثاني .. لا وفيات في إقليم كوردستان مع 78 إصابة جديدة بكورونا

إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

Date: 2020-11-29 10:35:07
إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-04 12:56:56
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-29 10:38:35
حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-12-11 12:40:29
اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان .. 78 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في 24 ساعة

Date: 2021-01-15 11:21:24
اقليم كوردستان .. 78 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في 24 ساعة

إقليم كوردستان في أدنى معدل للإصابات بكورونا منذ أشهر يسجل 43 حالة جديدة

Date: 2021-01-16 10:02:20
إقليم كوردستان في أدنى معدل للإصابات بكورونا منذ أشهر يسجل 43 حالة جديدة

إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-30 11:22:21
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا