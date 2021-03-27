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تراجع عدد الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان ووفاة 5 مرضى خلال يوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-27T12:15:37+0000
تراجع عدد الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان ووفاة 5 مرضى خلال يوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنها سجلت 417 إصابة مؤكدة بالفيروس توزعت على هذا النحو: 79 أربيل، 322 دهوك، 6 كرميان، 10 رابرين.

واكتسب 307 مرضى بالجائحة الشفاء التام وكالاتي: 79 أربيل، 77 السليمانية، 140 دهوك، 7 كرميان، 4 رابرين.

وسجل الإقليم خلال آخر 24 ساعة خمس حالات وفاة وكما يأتي: 3 أربيل، 1 السليمانية، 1 دهوك.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ تفشي الوباء بالاقليم ولغاية الآن إلى 118554 فيما تعافى من بينهم 108185 توفي 3632.

وكان إقليم كوردستان قد سجل يوم أمس 725 إصابة جديدة بكورونا.

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