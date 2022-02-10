تراجع إصابات ووفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس تراجع وتيرة إصابات ووفيرات فيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٤١٥ فحصا جديدا اكتشفت من خلالها اصابة ٩٨٥ شخصا جديدا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب ١٤٥٨ مصابا الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، مؤكدا وفاة 5 مصابين في جميع المناطق.

وكان الإقليم قد سجل ١١٤٩ إصابة و٨ وفيات يوم أمس الأربعاء.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس، لافتة الى ان مختبراتها اجرت ما مجموعه ٣٨٩٤٧٨٨ فحصا، اظهرت اصابة ٤١٩٥٣٢ شخصا في جميع المناطق، اكتسب ٣٩٦١٤٥ الشفاء بعد تلقي العلاج اللازم.

ونوه البيان الى ان ما مجموعه ١٦١٠٥ مصابا باقون تحت العناية الطبية المركزة، فيما تأكد وفاة ٧٢٨٢ مصابا في جميع مناطق اقليم كوردستان منذ ظهور الفيروس.