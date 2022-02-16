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تراجع إصابات كورونا وارتفاع الوفيات بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-16T14:12:03+0000
تراجع إصابات كورونا وارتفاع الوفيات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أظهرت أرقام وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تراجع إصابات فيروس كورونا وارتفاع الوفيات خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبرات الوزارة اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٦٧٠٠ فحص جديد، اظهرت اصابة ٩٤٣ اشخاص في جميع مناطق الاقليم.

واشار البيان ان الفترة ذاتها شهدت شفاء ١٥٥٤ مصابا، فيما تأكد وفاة ١٢ مصابا.

وكان الإقليم قد سجل أمس الثلاثاء ١٠٠٦ إصابات و٨ وفيات.

واجمل البيان الوزاري عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ21 ألفاً و871 شخصا تم اخراجهم جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

وبين ان عدد الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة خلال الفترة الماضية بلغت ثلاثة ملايين و٩٣١ ألفاً و٤٨٤ فحصا اسفرت عن اكتشاف ٤٢٤ ألفاً و٨٦٧ مصابا، اكتسب ٤٠٣ آلاف و٩٠٦ منهم الشفاء فيما بقي ١٤ ألفاً و٦٣٧ مصابا تحت العناية الطبية فيما تأكد تسجيل وفاة ٧٣٢٤ مصابا في جميع مناطق الاقليم.

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