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تراجع إصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية مع بدء حظر التجوال

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-26T12:26:18+0000
تراجع إصابات كورونا في مناطق الإدارة الذاتية مع بدء حظر التجوال

شفق نيوز/ سجلت مناطق الإدارة الذاتية الكوردية في شمال وشرق سوريا، الخميس، أقل عدد إصابات بكورونا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل حالتي وفاة و٣٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.

ونقل الحساب الرسمي للإدارة الذاتية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الرئيس المشترك لهيئة الصحة، جوان مصطفى، أن حالتا الوفاة هما لرجل من ريف حلب الشمالي وامرأة من قامشلي.

وأوضح مصطفى إن الحالات الجديدة بفيروس كورونا هي 19 إصابة من الرجال ومثلها من النساء.

وفرضت الإدارة الذاتية حظر تجوال كلي بدأ اليوم الخميس، في كل من مدن الرقة والطبقة والحسكة والقامشلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على ١٤ حالة في حسكة، تسع حالات في قامشلي، ست حالات في ديرك وريف حلب الشمالي، حالة واحدة في كل من عامودا وتربسبيه (القحطانية) وبلدة كركي لكي (معبدة).

وذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٢١ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا ٦٨٢٥ حالة منها ١٨٧ حالة وفاة و١٠٠٥ حالات شفاء بحسب هيئة الصحة التابعة للإدارة  الذاتية.

 

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