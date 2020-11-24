تراجع إصابات كورونا بمنطقة كوردية شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفادت مسؤولة محلية في قطاع الصحة يوم الثلاثاء بانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة ديرك (المالكية)، والتي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكوردية شمال شرقي سوريا، وذلك بفضل حظر تجوال استمر على مدى أسبوعين.

وكانت منطقة ديرك تسجل أعلى الإصابات بالفيروس من بين مناطق شمال شرقي سوريا، إلا أن عدد الحالات تراجعت بعد فرض حظر تجوال كلي لمدة 14 يوما بدأ في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقالت الرئيسة المشتركة لمديرية الصحة في مدينة ديرك روجين أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات كورونا انخفض إلى أقل من النصف خلال فرض حظر التجوال الكلي".

وبعد انتهاء الحظر الكلي بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت الإدارة الذاتية عن تطبيق حظر جزئي بدءاً من 20 الشهر الحالي ولمدة 10 أيام.

ولفتت أحمد أن الحظر الجزئي عامل مساعد لخفض عدد الإصابات أيضا و"لكنه ليس كالفائدة المرجوة من الحظر الكلي".

وأوضحت أن خطر الفيروس يخيم على جميع مدن شمال وشرق سوريا وأنه في حال خرج عدد الإصابات عن السيطرة فمن المحتمل أن يتم فرض حظر كلي جديد.

وسبق أن أعلنت هيئة الصحة بالإدارة الذاتية الكوردية أمس الاثنين، عن تسجيل 100 إصابة جديدة في عموم شمال شرقي سوريا، بينها ثماني حالات فقط في مدينة ديرك، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 6691، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 183 بعد تسجيل ثماني وفيات جديدة.

ولم تعلن الإدارة الذاتية الإصابات المسجلة يوم الثلاثاء لغاية الآن.

وتقع مدينة ديرك (المالكية) في المثلث الحدودي السوري_ العراقي_التركي، ويربطها معبري اليعربية (ربيعة) بمحافظة نينوى شمالي العراق وسيمالكا (فيشخابور) بإقليم كوردستان العراق.