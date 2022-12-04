تراجع سعر بيض المائدة في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الرقابة والتجارة في السليمانية، يوم الاحد، عن انخفاض سعر البيض المباع في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالماضي.

قال مدير الرقابة والتجارة سوران عبد الغفور، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن سعر كارتون البيض والذي يحتوي على 12 طبقة يتراوح حاليا بين 60 و61 ألف دينار، فيما كان في الأسبوع الماضي بسعر 64 إلى 65 ألف دينار.

وعزا انخفاض الأسعار الى ارتباطه بالطلب وزيادة إنتاج البيض من قبل مزارع الدواجن لطرح المزيد من البيض في السوق.

وأكد أنه لا يوجد بيض مستورد من الخارج وأن البيض الموجود في الأسواق يتم إنتاجه محلياً في إقليم كوردستان.