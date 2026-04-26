تراجع أسعار الوقود والمشتقات النفطية في السليمانية

أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في محافظة السليمانية، بهمن شيخ عبد القادر، اليوم الأحد، تسجيل انخفاض في أسعار الوقود في محطات التعبئة في المحافظة، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدتها الفترة الماضية.

وقال عبد القادر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن أسعار المشتقات النفطية بدأت بالتراجع، مبيناً أن سعر لتر الغاز انخفض بمقدار 100 دينار ليصل حالياً إلى 1000 دينار للتر الواحد.

وأضاف أن بقية أنواع الوقود شهدت أيضاً انخفاضاً، حيث تراجع سعر لتر النفط الأبيض بمقدار 50 ديناراً، وكذلك الكازويل (الكاز) بالقيمة نفسها.

وأشار المتحدث إلى أن جميع أنواع البنزين الثلاثة (العادي، المحسن، والسوبر) سجلت انخفاضاً قدره 25 ديناراً لكل لتر، ما يعكس تحسناً نسبياً في أسعار الوقود داخل الأسواق المحلية.