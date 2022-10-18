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تراجع أسعار النفط الابيض في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-18T08:00:11+0000
تراجع أسعار النفط الابيض في السليمانية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في السليمانية، بعد أن قررت الحكومة توزيع مادة النفط الابيض على المواطنين في المناطق الجبلية والباردة بالإقليم.

ومع حلول فصل الشتاء البارد يعاني سكان السليمانية وعموم مدن اقليم كوردستان من صعوبة الحصول على النفط الابيض الذي عادة مايبدأ بيعه في الاسواق السوداء باسعار مرتفعة.

وأكد مروان على وهو أحد باعة النفط الابيض في السليمانية لوكالة شفق نيوز أن سعر النفط الابيض الان هو 260 ألف دينار للبرميل الواحد من نوع "بيجي"، فيما بلغ سعر نفط بغداد 255 ألف دينار للبرميل، وسعر نفط كركوك 245 ألف دينار للبرميل الواحد.

واضاف ان انخفاض سعر النفط الابيض جاء بعد إعلان حكومة إقليم كوردستان عن بدء توزيع النفط الابيض على مواطني المناطق الجبلية اعتباراً من تشرين الثاني / نوفمبر.

و تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى 238 مليون لتر من النفط سنويًا لتوزيعه على المواطنين ، لكنها قامت العام الماضي بتوزيع 60 مليون لتر فقط.

وأصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أمس الاثنين، توضيحاً بشأن سعر النفط الأبيض المدعوم حكومياً، فيما حددت موعد البدء بالتوزيع.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة الإقليم ستقوم بتوزيع النفط الأبيض المدعوم حكومياً على المواطنين بسعر 100 ألف دينار عراقي لكل 200 لتر"، مشيرة إلى أن "65 بالمئة من هذا المبلغ مدعوم حكومياً، ما يعني أن المواطن يدفع 35 بالمئة من المبلغ".

وأضافت أن "عند ارسال حصة النفط الأبيض من قبل الحكومة الاتحادية، سيتم توزيعها على مواطني الإقليم بنفس السعر"، مؤكدة "البدء بتوزيع النفط الأبيض يوم 20 تشرين الأول الجاري، وستكون المرحلة الاولى في المناطق الجبلية".

وكانت وزارة ‏الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، قد حددت مطلع شهر تشرين الأول الجاري، موعداً للبدء بتوزيع ‏النفط الأبيض على المواطنين، والتي ستتضمن توزيع النفط على المناطق الجبلية في المرحلة الأولى.

 

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