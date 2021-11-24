تراجع أسعار الدجاج الحي في الأسواق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ بسبب ارتفاع نسبة الإنتاج، وتراجع الطلب انخفضت أسعار لحوم الدجاج الحي في إقليم كوردستان، مما الحق ضررا بأصحاب حقول الدواجن إذ تبلغ تكلفة إنتاج سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الغذائية حوالي 3000 آلاف دينار عراقي.

ويقول رئيس جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان ناظم الجاف في تقرير نشرته غرفة التجارة والصناعة في محافظة السليمانية اليوم الأحد، إن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج يخرج من حقول الدواجن إلى الأسواق بسعر 2500 دينار ، وان انخفاض السعر يعود إلى كثرة الإنتاج وتراجع الطلب.

وأوضح أنه في الماضي ارتفعت أسعار الأعلاف، وصيصان الدجاج إضافة إلى مواد أخرى، مردفا بالقول إنه لتحقيق الكيلو غرام الواحد من لحوم الدجاج، وإيصاله إلى الأسواق تتراوح تكلفته بين 2800 دينار - 3000 دينار عراقي لأصحاب حقول الدواجن لذا فإنهم قد تضرروا من انخفاض الأسعار مؤخرا.

كما أشار الجاف إلى أن 20 بالمئة من أصحاب حقول الدواجن لم يدخلوا صيصان الدجاج إلى حقولهم لأنهم تكبدوا خسائر فادحة من الانخفاض الكبير في للأسعار في الأسواق.

ونقل التقرير عن بائع الدجاج ياسين حاجي قوله، نظراً لأن سعر الكيلو غرام الواحد ليس مكلفا للغاية داخليا فإنه تم السماح لأصحاب حقول الدواجن بإرسال الدجاج إلى المدن في وسط وجنوبي العراق.

وعزا البائع تراجع الأسعار إلى اغراق أصحاب مشاريع الدواجن السوق بمنتجاتهم مما أدى إلى زيادة العرض وتراجع الطلب.

وتُعد لحوم الدجاج من المواد الغذائية الرئيسية التي يستهلكها السكن في إقليم كوردستان، غير أنه من الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعارها توفر لحوم الأسماك في الأسواق المحلية حيث يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 3500 دينار عراقي، وفقا للتقرير.