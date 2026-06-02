تراجع ساعات تجهيز الكهرباء في إقليم كوردستان إثر انخفاض الإنتاج الغازي لـ"كورمور"

شفق نيوز- أربيل

شهدت منظومة الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً في ساعات التجهيز، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات إنتاج الغاز من حقل "كورمور" الذي يغذي محطات توليد الطاقة.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم من 4500 ميغاواط إلى 3700 ميغاواط، مما يعني أن منظومة الكهرباء فقدت نحو 800 ميغاواط من طاقتها الإنتاجية الإجمالية، وهو ما أثر بشكل مباشر على استقرار التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل بأن أحياء المدينة بدأت تعاني فعلياً من نقص حاد في إمدادات الكهرباء الوطنية، مما دفع أصحاب المولدات الأهلية في العديد من الأحياء السكنية إلى البدء بتشغيل مولداتهم لتعويض النقص وتلبية احتياجات المواطنين.