تراجع أرباح "دانة غاز" بعد هجوم حقل "كورمور" في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ تراجعت أرباح شركة دانة غاز المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 13.48 بالمائة، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان أنها حققت أرباح قدرها 72 مليون دولار ما يعادل 263 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024، مقارنة بأرباح قدرها 83 مليون دولار ما يعادل 304 ملايين درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 14 بالمائة إلى 190 مليون دولار ما يعادل 696 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 222 مليون دولار ما يعادل 814 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وتراجعت أرباح شركة دانة غاز، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24 بالمائة على أساس سنوي إلى 139 مليون درهم (38 مليون دولار)، مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2023 والبالغة 183 مليون درهم (50 مليون دولار).

وفي 26 نيسان/ أبريل الماضي، تعرّض أحد خزانات حفظ المكثفات في حقل "كورمور" للغاز في اقليم كوردستان لهجوم بطائرة مسيرة مما أدى إلى إيقاف الإنتاج على الفور.

وقد عادت عمليات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية في غضون أيام معدودة بعد اتخاذ الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للإجراءات اللازمة، بما في ذلك تقديم التزامات جدية بتحسين مستويات الحماية الأمنية وتعزيز القدرات الدفاعية في حقل كورمور.