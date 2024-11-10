تراجع حالات العنف ضد الرجال وزيادة جرائم القتل الأسري بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف اتحاد رجال كوردستان، اليوم السبت، عن انخفاض حالات العنف الأسري الموجهة ضد الرجال في إقليم كوردستان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تسجيل ارتفاع في جرائم القتل المرتبطة بمشاكل أسرية.

وأشار برهان علي فرج، سكرتير الاتحاد، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن هذا التراجع في حالات العنف جاء في سياق زيادة الوعي والإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

وقال فرج "سجلنا هذا العام 409 حالات عنف ضد الرجال في إقليم كوردستان، مقارنة بـ470 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض ملحوظ".

وأضاف أن "جرائم القتل المرتبطة بمشاكل داخل الاسرة قد شهدت ارتفاعاً، حيث بلغ عدد ضحايا هذا العام 13 رجلاً، مقارنة بـ6 رجال في العام الماضي".

وأوضح فرج أن الاتحاد، الذي يتخذ من السليمانية مقراً له ويعمل كمنظمة مدنية معنية بحقوق الرجال، يتابع مشكلات الرجال داخل الأسرة ويقدم لهم الدعم القانوني والنفسي.

وأكد أن الاتحاد يراقب أيضاً أوضاع الرجال في مناطق وسط وجنوب العراق، حيث تشير معدلات العنف ضد الرجال في تلك المناطق إلى أنها ما زالت مرتفعة مقارنة بما هو عليه الحال في إقليم كوردستان.

ويعد اتحاد رجال كوردستان منظمة مجتمع مدني تركز على قضايا الرجال في إطار العنف الأسري وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي لهم.

ومع زيادة الوعي بقضايا العنف الأسري، ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها، مما يسهم في إبراز معاناة الرجال داخل الأسرة، ولا سيما في ظل ارتفاع جرائم القتل الاسرية، وهو ما يلفت انتباه الجهات المتخصصة لمزيد من التشريعات الداعمة للضحايا والمساهمة في تحقيق بيئة أسرية أكثر أماناً.