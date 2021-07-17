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تراجع باعداد اصابات ووفيات كورونا باقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T12:48:14+0000
تراجع باعداد اصابات ووفيات كورونا باقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في كوردستان، يوم السبت، عن تراجع ملحوظ باعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا بالاقليم.

وبحسب الموقف الوبائي للوزارة، وحصلت عليه وكالة شفق نيوز، فأن الاقليم سجل خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ٩٤٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا، مبيناً أن الاصابات توعت كالاتي: ٦٥ اربيل، ١١٤ السليمانية، ٧٦٣ دهوك.

ووفقاً للموقف فقد اكتسب ٨٣٨ مريضاً الشفاء التام، مشيراً إلى أن حالات الوفاة توزعت على هذا النحو: ١٠٩ اربيل، ٢٣٣ السليمانية، ٤٦٨ دهوك، ٢ حلبجة، ٢٦ كرميان.

وبين الموقف الوبائي للإقليم تسجيل ٦ حالات وفاة وكما يأتي: ١ اربيل، ١ السليمانية، ٤ دهوك.

وكان الاقليم قد سجل امس الجمعة 1114 إصابة بالفيروس ، و8 حالات وفاة.

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