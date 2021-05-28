تراجع الإقبال على التعامل بالذهب إلى أكثر من 50 بالمئة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت نقابة الصاغة في إقليم كوردستان يوم الجمعة بتراجع بيع وشراء معدن الذهب إلى قرابة 50% - 60% مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية جراء الأزمة المالية ومشكلة تأخر واستقطاع صرف الرواتب.

ووفقا لآخر إحصائيات للنقابة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن يوم أمس الخميس زادت أسعار المعدن النفيس قرابة 7000 دينار على المثقال عيار 21 ليصل إلى 402 ألفي دينار في الوقت الذي كان فيه سعر المثقال الواحد في الـ25 من شهر آيار 395 الف دينار.

وكذلك وصل سعر المثقال الواحد عيار 18 إلى 342 ألف دينار بينما وصل سعر المثقال الواحد عيار 24 إلى 454 الفا.

ودعت النقابة في بيانها حكومة إقليم كوردستان إلى العمل على شراء الذهب، وان تتعامل به لا أن يذهب التجار الى الخارج لشرائه.