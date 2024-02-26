تراث وإرث كوردستان بين أيدي جيل المستقبل (صور)

شفق نيوز/ أقامت منظمة كوردستان للحوار، يوم الاثنين، حفل توزيع كتاب "21 إشعاع لشمس كوردستان"، على الأطفال دون سن 18 عاماً، وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين والمهتمين.

وقال العضو في المنظمة، دانا حسام، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب يمثل مجموعة قصصية للكاتبة بيام إبراهيم، بحضور محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومدير عام الثقافة والفنون في السليمانية، والذي يهدف إلى طرح القصص بلغة الأم، وتوضح بعض الأحداث المهمة التي مرّ بها إقليم كوردستان".

وأضاف أن "الكتاب موجه للأطفال من سن 9 أعوام ولغاية 18 عاماً، كجزء أول، وستليه أجزاء أخرى تباعاً ونتوقع أن تأثيره سيكون مهماً على الأجيال الجديدة، وكذلك لتستطيع الحفاظ على اللغة الكوردية".

وأوضح حسام، أن "منظمة كوردستان للحوار، تعمل وفقاً لبرنامج منظم يهدف للحفاظ على التراث والإرث الكوردي والذي تجسده اللغة الكوردية"، مشيراً إلى أن "البرامج في هذا الشأن ستستمر وأن الكتاب سيتم توزيع جميع نسخه على العائلات والأطفال الحاضرين".