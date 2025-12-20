"تراث روحي".. الزرادشتيون يحيون ليلة يلدا في السليمانية (صور)

شفق نيوز– السليمانية

أقامت طائفة الزرادشتيين في السليمانية، مساء السبت، مراسم احتفالية بمناسبة ليلة يلدا (شەوی چله)، التي تُعدّ من أقدم المناسبات التراثية المرتبطة بدورة الشمس وبداية فصل الشتاء، بحضور شخصيات دينية وثقافية وممثلين عن مؤسسات حكومية.

وقالت آوات حسام الدين، ممثلة الزرادشتيين في وزارة الأوقاف بحكومة إقليم كوردستان، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "ليلة يلدا تمثل محطة ثقافية وروحية مهمة في الذاكرة التاريخية للزرادشتيين والكورد عموماً، إذ ترمز إلى انتصار النور على الظلام وبداية مرحلة جديدة من الأمل والتجدد".

وأضافت ان إحياء هذه المناسبة "يهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والديني، وتعريف الأجيال الجديدة بقيمها الإنسانية، وفي مقدمتها التآخي والتسامح والتمسك بالهوية"، مؤكدة أن الاحتفال هذا العام تميّز بـ"تقديم الأطعمة المحلية التي تنتجها الأرض، مثل الرمان والبطيخ والمكسّرات، بوصفها رموزاً للحياة والخصب والاستمرارية".

وأوضحت حسام الدين، أن "طقوس ليلة يلدا تتضمن اجتماع العائلات، وتبادل الأحاديث والقصص، وإحياء معاني التضامن الاجتماعي، لافتةً إلى أن "الاحتفال لا يقتصر على طقوس دينية، بل يحمل أبعاداً ثقافية وإنسانية تعكس عمق التعايش بين مكونات إقليم كوردستان".

وختمت بالقول، إن وزارة الأوقاف في حكومة الإقليم "تدعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في صون التنوّع الديني والثقافي، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين جميع المكونات"، وأعربت عن أملها في أن تبقى هذه المناسبات "جسراً للتقارب والتفاهم بين أبناء المجتمع الواحد".