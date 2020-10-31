تدهور الحالة الصحية لأربعة مسؤولين بارزين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع باقليم كوردستان، يوم السبت، عن تدهور الحالة الصحية لأربعة من كبار المسؤولين الحزبيين والحكوميين في الإقليم جراء إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "كلاً من محافظ اربيل فرست صوفي، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روز نوري شاويس، والقيادي في حركة التغيير واحد مؤسسيها قادر الحاج علي، والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني فريد اسسرد، حالتهم الصحية غير مستقرة".

وأضاف المصدر أن المسؤولين المشار إليهم مصابون جميعهم بفيروس كورونا.

وتفاقمت إصابات فيروس كورونا في إقليم كوردستان على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ووفق أرقام وزارة صحة الإقليم فإن مجموع عدد المصابين منذ ظهور الجائحة بلغ 76025 مصاباً من بينهم 27880 في اربيل و22444 في السليمانية و23185 في دهوك و2516 في حلبجة، بينما يبلغ عدد من اكتسبوا الشفاء من الفيروس 42809 شخصا من بينهم 17915 في اربيل و 11862 في السليمانية و10743 في دهوك و2289 في حلبجة.

ولا يزال 30761 مصابا تحت الرقابة الطبية من بينهم 9262 في اربيل و9375 في السليمانية و11987 في دهوك و137 في حلبجة، فيما توفي 2455 مصابا للفترة ذاتها من بينهم 703 من اربيل و1207 من السليمانية و455 في دهوك و90 في حلبجة.



