تدمير نحو 200 لغم أرضي غير منفجرة شمال اربيل

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون الألغام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بتدمير عدد كبير من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة ضمن ضمن قضاء "ميرگسور" أقصى شمال المحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن عملية التفجير تم تنفيذها أمس الخميس في حقل ألغام "قلندر" التابع للقضاء المذكور.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 195 لغماً غير منفجرة بنجاح من قبل فريق ابطال مفعول المتفجرات.

وكانت المديرية قد أعلنت في نهاية شهر ايلول/ سبتمبر الماضي العثور على أكثر من 100 لغم مضاد للأفراد، والعديد من الذخائر والمقذوفات الحربية في قرية "بيخال" التابعة لقضاء "رواندوز"