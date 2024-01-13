تدفق المياه من سد يتسبب بإغلاق طريق حيوي في أربيل .. صور وفيديو

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم السبت، أنه سيتم اغلاق طريق سد "گومسپان" بسبب تدفق المياه منه جراء الأمطار الغزيرة.

وقال خوشناو في بيان اليوم، إنه بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها أربيل وضواحيها، تسببت بتدفق كميات كبيرة من المياه في السد المذكور، محذرا السائقين والمواطنين، بأنه سيتم إغلاق طريق سد "گومسپان" مؤقتاً ويمكن استخدام الطرق البديلة.

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز إنه بعد موجة الفيضانات والأمطار والثلوج التي اجتاحت مناطق إقليم كوردستان، وبسبب إغلاق أبواب "سد كومسبان" من قبل الشركة المنفذة، ووجود نحو 3 ملايين متر مكعب من المياه المخزونة في السد فقد تدفقت موجة سيول من السد المكتمل بنسبة 60% حتى الان.

وأضاف ان موجة السيول لازالت تتدفق، والجهات المعنية تطلب من السائقين في الطرقات الخارجية ومواطني إقليم كوردستان ومواطني هذه المنطقة بالذات الا يسلكوا هذا الطريق الرابط بين أربيل والسليمانية ورانية وتحديدا في منطقة كومسبان، لان هنالك خطورة حقيقية على حياتهم واستبداله بطريق أربيل - رانية من جهة شقلاوة، أو عبر طريق أربيل كويسنجق رانية السليمانية.

يُشار إلى أن مناطق ومدن إقليم كوردستان تتعرض الى موجة من الأمطار الغزيرة والثلوج منذ قرابة ثلاثة ايام.