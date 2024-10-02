تدشين أول مصنع للنحاس والكابلات على مستوى إقليم كوردستان والعراق

شفق نيوز/ افتتح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، (شركة نحاس وكابلات اربيل) التي تتكون من ستة معامل ويعتبر أول مصنع للنُحاس والأسلاك والكابلات على مستوى إقليم كوردستان والعراق.

وقال ممثل الشركة صادق محمد في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل افتتاح المصنع بحضور مسرور بارزاني ، إن "هذا المصنع الذي تم تشييده على مساحة تصل الى 70 دونما يحتوي عدة معامل لإنتاج الاسلاك والكابلات بمختلف الانواع والاحجام".

وأضاف أن هذا المصنع يعتبر الأكثر تطورا وحداثة، ويمكننا رفد سوق اقليم كوردستان و العراق كافة بالمنتجات، وقد تمكنا من تصديرها الى تركيا واليونان، مؤكدا أن الشركة يمكنها التصدير الى دول المنطقة العالم كافة.

كما لفت محمد الى ان العراق ومن ضمنه إقليم كوردستان كان يرسل نفايات النحاس الى الخارج لتتم إعادة تدويرها وإعادة إرسالها مرة اخرى، اما الان فان الشركة ستقوم بهذه المهمة.

وتابع ممثل الشركة بالقول، إن المنتجات سيكون لها تأثير على سوق الأسلاك والكابلات في الاقليم والعراق لأن المصنع يمتلك أحدث التقنيات المتطورة في هذا المجال، منوها الى ان المصنع يوفر فرص عمل لـ 700 أُسرة.

بدوره قال رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني في كلمة له خلال مراسم حفل الافتتاح: نفخر بأن القطاع الصناعي يمضي نحو التقدم، مردفا بالقول: نأمل أن نستفيد من الثروات الطبيعية والكنوز التي نمتلكها في إنتاج الخامات الاولية التي تدخل في الصناعة.

واعتبر، تطوير القطاع الصناعي يساهم في تقوية البُنية التحتية للاقتصاد في اقليم كوردستان، مضيفا "ندعم القطاع الخاص للحفاظ على المنتجات المحلي".

كما أشار مسرور بارزاني الى دعم حكومته للشركة في سبيل تصدير منتجاتها الى خارج البلاد، مؤكدا أن المنتجات المحلية في الإقليم ذات جودة عالية.

وقال ايضا "نريد من القطاع الصناعي ان يتجاوز حدود كوردستان"، مشددا على "تسخير جميع الإمكانيات في سبيل المضي بإقليم كوردستان نحو التقدم".

ومشروع (شركة نحاس وكابلات اربيل) عبارة عن مصنع ومجمع صناعي حديث متكامل للتجارة العامة – المحدودة، مقام على مساحة شاسعة تبلغ 175 ألف متر مربع بتكلفة مالية تجاوزت 80 مليون دولار أمريكي. وهو أيضًا مجمع صناعي حيث تتم جميع عمليات التصنيع بدءًا من إعادة تدوير النفايات النحاس وحتى إنتاج الأسلاك والكابلات النحاسية.

وهذه الشركة هي أول مصنع للأسلاك والكابلات النحاسية على مستوى إقليم كوردستان والعراق، و المصنع هو مشروع استراتيجي، تم بناؤه بأيدي القوى العاملة المحلية، وتتوافق منتجات المصنع مع معايير الجودة العالمية حيث أثبتت نسبة نقاء النحاس المستخدم وضماناته بأنها تصل إلى 99.99%.

وتهدف الشركة إلى توفير إمدادات النحاس من الأسلاك والكابلات في إقليم كوردستان والعراق ودول أخرى في المنطقة. كما تهدف أيضًا إلى تقديم الدعم والخدمات لجميع الصناعات الكبرى والمقاولين ورجال الأعمال في إقليم كوردستان.