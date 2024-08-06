تدشين مشروع "تطوير التكنولوجيا الأمريكية" في ثلاث جامعات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، افتتاح مشروع "تطوير التكنولوجيا الأمريكية" الممول من قبل الولايات المتحدة بالجامعات التقنية الثلاث في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك.

و بالتعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة في أربيل وبحضور وزير التعليم آرام قادر أمين، والقنصل العام للولايات المتحدة في أربيل جرت صباح اليوم مراسم الإعلان عن مشروع "تطوير التكنولوجيا الأمريكية" في تلك الجامعات الثلاث.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، بأن المشروع مخصص لبناء تسعة مختبرات متطورة مع توفير تقنية "سيسكو" الأمريكية في مجال الشبكات والأمن السيبراني لمختبرات الحاسوب بالجامعات الثلاث في أربيل والسليمانية ودهوك.

وأضاف البيان أنه يتم تمويل المشروع من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وبهذا الصدد قال وزير التعليم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الامريكي في اربيل، إن "أهمية هذا المشروع تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجيتها لهذه المرحلة لمواصلة تطوير العلاقات بين المراكز الأكاديمية وسوق العمل".

وأردف بالقول "نحن على ثقة من أننا بهذا المشروع سنتمكن من سد حاجة هذا السوق من الايادي العاملة من خلال خريجي هذه المجالات التي يهتم بها المشروع".