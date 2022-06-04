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تدشين مشروعين سياحيين جديدين في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-04T16:42:48+0000
تدشين مشروعين سياحيين جديدين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دشنت إدارة "زاخو" المحلية المستقلة في إقليم كوردستان، اليوم السبت مشروعين سياحيين جديدين في قضاء "باتيفا".

وقال المشرف على الإدارة كَوهدار شيخو في كلمة له بهذه المناسبة مساء اليوم، إن الإدارة المحلية تبذل قصارى جهدها في سبيل إحراز التقدم في شتى المجالات بزاخو، داعيا المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى تقديم مشاريعهم والعمل في مناطق الإدارة.

وأضاف أن حكومة الاقليم قدمت التسهيلات اللازمة لاستقطاب المستثمرين.

بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم محمد شكري في كلمة له خلال مراسم حفل افتتاح المشروعين، إنه خلال الفترة القريبة سيتم وضع خارطة طريق للاستثمار على مستوى الإقليم في قضاء زاخو مع تقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع.

وفي جانب آخر تحدث شكري عن اهمية إدارة منطقة زاخو من الناحية الصناعية، قائلا إنها ستصبح منطقة صناعية كبيرة وسيستفيد منها المواطنون في اقضية ونواحي إدارة المنطقة.

وتبلغ التكلفة المالية للمشروعين 25 مليون دولار أمريكي و تنفذهما شركة محلية عاملة في إقليم كوردستان، وفقا لشكري.

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