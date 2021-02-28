تدشين مستشفى للعناية المركزة في اربيل للتصدي لكورونا

شفق نيوز/ دشنت شركة "لالاف" في إقليم كوردستان يوم الأحد مستشفى خاص للعناية المركزة في محافظة اربيل لاستقبال المرضى عامة، والمصابين بفيروس كورونا بشكل خاص.

وقال مدير الصحة العام في اربيل الدكتور دلوفان جلال في كلمة له خلال مراسم افتتاح المستشفى، إن "فكرة إنشاء هذا المستشفى جاءت من بعد ملاحظة قلة الأسرة في المستشفيات الأخرى في أربيل بالتزامن مع تفشي ظهور كورونا في الإقليم".

وأردف قائلا: هذا المستشفى سيُخصص أكثر للمصابين بالفيروس"، وقال ايضا "نأمل إنخفاض معدل الإصابات ولكن وفق الإحصائيات المتوفرة بين ايدينا وما تشهده مناطق وسط وجنوب العراق فإن النسبة سائرة نحو الارتفاع مع انتشار السلالة الجديدة المتحورة لذا نطالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية وهي السبيل الوحيد لمواجهة كورونا".

محافظ أربيل أوميد خوشناو قال في كلمة له خلال الافتتاح: نؤكد على أن تتضافر الخطوات المتخذة في القطاع الصحي مع القطاعات الأخرى من أجل تقديم خدمات أكبر وأفضل في أربيل.

واستطرد المحافظ قائلا: سنقدم التسهيلات كافة لاستقطاب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال للإستثمار في مشاريع بأربيل بما يصب في خدمة المواطنين.

من جهته قال وزير الصحة سامان البرزنجي: سعيدون بافتتاح مشروع مهم واستراتيجي وهو من ضمن أولوياتنا في توفير العلاج للمرضى عامة و المصابين بكورونا".

واكد على أن افتتاح مستشفى خاص بالعناية المركزة يمثل أهمية بالغة في القطاع الصحي لأن هذا القسم في حالات يصبح الفيصل في بقاء المريض على قيد الحياة.