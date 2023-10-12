تدشين متحف في "أكبر" حديقة آثار على مستوى العراق

شفق نيوز/ وصف وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الخميس، تدشين القسم الأول من متحف حديقة خنس الأثرية بأنه أمر "مهم" للغاية.

وقال عوني في مؤتمر صحفي: إن "افتتاح القسم الأول من متحف حديقة خنيس الأثرية أمر مهم، لأنه اثر عمره آلاف السنين، وهذا بعد الانتهاء من الأعمال الأثرية فيه"، مشيرا إلى أنه "سيتم إنجاز أعمال مهمة داخل الحديقة في السنوات المقبلة".

وأضاف "أودُّ أن أؤكد دعم حكومة اقليم كوردستان للأعمال الأثرية عامة"، مشيرا إلى أن "من أهداف حكومة الإقليم أيضا الربط بين الآثار والسياحة، لذلك بالتأكيد سيتم تنفيذ هذه السياسة في السنوات المقبلة".

وتابع الوزير بالقول، إنه عندما يزور الناس هذه المواقع الأثرية ، فإنه يتعين تطوير الجانب السياحي فيها، لذلك نحن بحاجة إلى تأهيل البنية التحتية وتسهيل النقل للمواطنين".

وتقوم جامعة "أودوني" الايطالية، بالتعاون مع مديرية اثار دهوك بإنشاء مشروع حديقة "خنس" الاثرية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، وهي الأكبر على مستوى العراق.

يشار إلى أن دائرة آثار دهوك أعلنت في 18 أيلول 2022 عزمها إنشاء حديقة للأديان في منطقة شوش ضمن قضاء عقرة بالمحافظة.