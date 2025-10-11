تدشين طريق رئيسي جديد في أربيل و1000 مشروع قيد الإنشاء في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

وضع المسؤولون المحليون في محافظة أربيل مع وزير البلديات والسياحة في إقليم كوردستان ساسان عوني، يوم السبت، الحجر الأساس لمشروع استراتيجي يشمل إنشاء شارع بطول 60 مترا بين شارع 150 مترًا وشارع 120 مترا في أربيل.

وقال عوني في كلمة له خلال مراسم وضع الحجر الأساس، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الطريق يبلغ عرضه 60 متراً وطوله 5 كيلومترات، ويتضمن جميع الخصائص الهندسية من تجميل وإنارة ومجاري".

وأوضح أن "تكلفة المشروع تبلغ حوالي 36 مليار دينار عراقي، وسيتم تنفيذه على ميزانية استثمار إقليم كوردستان من خلال إحدى الشركات المحلية"، مضيفاً أن "هناك حوالي 1000 مشروع قيد الإنشاء حاليا في الإقليم، جميعها تعتمد على الميزانية الداخلية للإقليم، ولم يتم تخصيص أي أموال من بغداد أو الحكومة العراقية للتنمية".

وأشار عوني إلى أن "مدة تنفيذ هذا المشروع هي 15 شهرا، وأنه الطريق الرئيسي والاستراتيجي الأول بين ممرات الطرق السريعة ذات عرض 120 مترا و150 مترا".