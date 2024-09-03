تدريسيو التعليم الكوردي في مناطق النزاع يقدمون شكوى ضد الحكومة العراقية

شفق نيوز/ قدَّم عدد من معلمي الدارسة الكوردية في كركوك، وطوز خورماتو، وخانقين، اليوم الثلاثاء، شكوى قانونية ضد الحكومة العراقية أمام المحكمة الاتحادية العليا بسبب المشاكل المتعلقة برواتبهم التعليمية وفرض شروط تعجيزية لتسلم الرواتب.

وأوضح مصدر خاص لمراسل وكالة شفق نيوز ، أن عددا من المعلمين تجمعوا في بغداد لتقديم شكى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، متهمينهما بالتسبب في أزمة الرواتب الخاصة بمعلمي اللغة الكوردية، ووضع شروط صعبة للحصول عليها.

و في وقت سابق، رفض مجلس النواب العراقي الموافقة على تحويل ملاك المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان إلى بغداد، مشيرًا إلى أن هذه الرواتب لم تُحدد بشكل واضح في مشروع الموازنة.

وفي سياق متصل، أعلنت طيف سامي، وزير المالية، في إطار مفاوضاته مع وفد الإقليم، أنه اعتبارًا من الشهر المقبل لن يتم صرف رواتب معلمي التعليم الكوردية ما لم تكن قوائم رواتبهم مسجلة عليها إما "تربية أربيل 2" أو "تربية السليمانية 2"، مشددة على رفضه تحويل أي ملاكهم من الإقليم إلى بغداد في هذه الحالة.

و يأتي هذا في الوقت الذي يبلغ فيه عدد المعلمين والموظفين التعليم الكوردي في كركوك 7,453، ويتجاوز إجمالي رواتبهم 6 مليارات و821 مليون و626 ألف و500 دينار.