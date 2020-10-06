تدريسيون ومعلمون في اقليم كوردستان يقاطعون الدوام الرسمي

شفق نيوز/ قرر تدريسيون ومعلمون في كل من محافظة السليمانية ودهوك كركوك يوم الثلاثاء تعليق حظورهم في المدارس لمدة 10 ايام احتجاجا على تأخير حكومة اقليم كوردستان صرف رواتبهم.

وطالب التدريسيون والمعلمون في مؤتمرات صحفية عقدوها بوقت متزامن في تلك المحافظات بصرف رواتبهم المتأخرة من دون استقطاع اي نسبة منها.

وقال رئيس اتحاد المعلمين في اقليم كوردستان فرع السليمانية دلشاد مجيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، "سنمهل حكومة الاقليم لغاية الـ15 من الشهر الجاري لتنفيذ المطالب وخلافه سنضطر لغلق ابواب المدارس وتعليق الدوام الرسمي".

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد قررت مؤخرا استقطاع نسبة 21% من الرواتب في ظل تفشي ظهور جائحة كورونا وانخفاض الايرادات النفطية وغير النفطية اضافة الى قطع الحكومة الاتحادية في بغداد التمويل عن رواتب الاقليم.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قد أقر في منتصف العام الحالي، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.

وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

وتنتظر وزارة المالية الاتحادية ان يقر البرلمان العراقي قانونا جديدا للإقتراض في سبيل دفع رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام والتي تأخر صرفها لمدة تجاوزت الاسبوعين عن موعدها المعتاد.