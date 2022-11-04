"تدريجيا" ووفق اتفاق سياسي.. الكورد يستعيدون مناصبهم "المسلوبة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة صلاح الدين ملا كريم شكور، اليوم الجمعة، عن وجود اتفاق سياسي لاستعادة مناصب الكورد "المسلوبة" في المحافظة منذ أكثر من 5 سنوات بشكل "تدريجي".

وقال شكور لوكالة شفق نيوز؛ ان "الكورد ووفق اتفاق مع القوى السياسية في صلاح الدين سيستعيدون مناصبهم المسلوبة في المحافظة بطريقة "تدريجية" وفق الاستحقاق السكاني والانتخابي وتحقيق التوازن الإداري بما يضمن حقوق جميع المكونات".

وأضاف شكور أن "الكورد فقدوا مناصبهم في صلاح الدين منذ سنوات وابرزها نائب المحافظ منذ عام 2013 ومناصب قائممقام قضاء طوز خورماتو ومديريات التربية والبلدية منذ عام 2017".

وبيّن النائب أن "لدينا اتفاقا مع الأطراف السياسية بشأن منصب قائممقام الطوز ولا وجود لأي مشاكل في الوقت الحالي ونسعى لاستعادة مناصبنا بتهيئة الأرضية الملائمة لذلك".

وشدد شكور على "تحقيق التوازن الإداري القومي والانتخابي في صلاح الدين المتعددة القوميات والطوائف لمعالجة مشاكل المحافظة المتشعبة والتي انعكست سلبا على المواطنين".

ويبلغ عدد السكان الكورد في محافظة صلاح الدين، وفقاً للإحصائيات السكانية التقريبية أكثر من 50 ألف نسمة يتركز معظمهم في قضاء طوز خورماتو.