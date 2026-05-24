تدخل ليلا.. الكلاب السائبة تهدد سكان مخيم نازحين في دهوك

شفق نيوز- دهوك

يتعرض النازحون في أحد مخيمات دهوك، لهجمات كبيرة من الكلاب السائبة، نتيجة وجود فتحات في سور المخيم (السياج)، تسمح بدخولها، خصوصا خلال ساعات الليل والفجر.

وأوضح النازح قاسم سلو لوكالة شفق نيوز، أن الكلاب تدخل حتى الى الخيام نتيجة تلف الاسلاك المحيطة بمخيم شاريا جنوبي دهوك، وأن السكان لم يلمسوا أي تحرك جدي لمعالجة المشكلة او اصلاح السياج المتضرر".

واضاف أن الاطفال والطلبة اصبحوا يخشون الخروج صباحا او التوجه الى مدارسهم بسبب انتشار الكلاب السائبة، وأن بعض الحوادث كادت ان تنتهي بكوارث لولا تدخل الاهالي.

من جانبها، قالت النازحة عاليا خدر لشفق نيوز، إن الكلاب تتجمع بكثرة خلال ساعات الليل مستغلة الفتحات الموجودة في السياج، داعية الجهات المعنية الى "التدخل السريع لاصلاحه ومنع دخول الحيوانات السائبة الى داخل المخيم".

ويطالب سكان المخيم الجهات المختصة بايجاد حلول عاجلة تتضمن إصلاح السياج المحيط بالمخيم وتنفيذ حملات للحد من انتشار الكلاب السائبة حفاظا على سلامة النازحين.

وفي السياق، اكد سليمان تمر، مسؤول منظمة كوردستان لحقوق الحيوان لوكالة شفق نيوز، أن حكومة اقليم كردستان اتجهت موخرا الى اعتماد خطط بديلة للتعامل مع ظاهرة الكلاب السائبة تعتمد على انشاء ملاجئ للحيوانات في مدن أربيل والسليمانية ودهوك، حيث يتم جمع الكلاب السائبة وتلقيحها وتعقيمها وترقيمها ضمن برامج تهدف الى الحد من تكاثرها والسيطرة عليها.

واشار تمر الى أن هذه الخطط تحتاج الى وقت طويل وخبرات واشراف متخصص، مؤكدا ان القضاء على الظاهرة بشكل كامل يتطلب سنوات من العمل وخططا علمية متكاملة.

وبشأن محافظة دهوك، أوضح ان الحكومة المحلية باشرت بخطوات افتتاح مأوى خاص بالحيوانات متوقعا افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة، لافتا الى انه كان من بين المساهمين في تأسيس المشروع.

وفي ما يتعلق باعداد الكلاب السائبة في دهوك، بين تمر أن غياب الاحصائيات الرسمية يشكل عائقا كبيرا أمام معرفة الحجم الحقيقي للمشكلة، داعيا الحكومات المحلية والجهات المعنية الى تنفيذ عمليات احصاء وترقيم للحيوانات.

وتابع أن التقديرات غير الرسمية تشير الى وجود اكثر من 25 الف كلب سائب في محافظة دهوك"، موضحا أن "التكاثر السريع للكلاب قد يؤدي الى ارتفاع الاعداد بشكل كبير خلال سنوات قليلة اذا لم يتم اتخاذ اجراءات فعالة للحد من الظاهرة".