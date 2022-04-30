تداعيات حريق نفق دربندخان.. "طرق جبلية وعرة وغير سهلة"

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور دربنديخان باقليم كوردستان، اليوم السبت، بانقلاب شاحنة كبيرة دون وقوع اضرار بشرية.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن سائق شاحنة كبيرة فقد السيطرة على قيادة الشاحنة ما أدى إلى انقلابها على الطريق الذي يربط قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية، دون تسجيل اضرار بشرية.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن حادث احتراق شاحنة وست عجلات أخرى يوم الخميس الماضي أدى إلى غلق نفق دربنديخان، مادفع بسواق المركبات سلك طرق أخرى في مناطق جبلية تكون غير سهلة على الشاحنات والمركبات الطويلة.

وأعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، يوم امس الجمعة، عن إغلاق جانبي طريق (السليمانية-دربنديخان)، وذلك بسبب احتراق صهريج وقود وعدد من المركبات قرب النفق.

وكانت مديرية مرور دربنديخان في محافظة السليمانية، قد اعلنت أمس الخميس، عن غلق نفق دربنديخان الرابط بين القضاء وإدارة گرميان بالمحافظة بسبب احتراق شاحنة.

وتعهدت حكومة إقليم كوردستان، أمس الجمعة، بإعادة تأهيل النفق بعد أن لحقت به أضرار فادحة.