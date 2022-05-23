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تداعيات العاصفة.. صحة الاقليم: 350 شخصا زاروا المستشفيات لتلقي العلاج

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T20:43:08+0000
تداعيات العاصفة.. صحة الاقليم: 350 شخصا زاروا المستشفيات لتلقي العلاج

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن توافد مئات المواطنين إلى مستشفيات الإقليم لتلقي العلاج بسبب العاصفة الترابية.

وقال الدكتور أسو حويزي المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن 350 شخصًا قد زاروا المستشفى هذا اليوم، مشيرا إلى أن معظمهم يعانون من الإمساك والربو ومشاكل الرئة.

وفي السياق؛ ذكر سامان سلمان مدير اعلام صحة اربيل في بيان ورد للوكالة؛ أن حوالي 55 مواطنا زاروا كلا من المستشفيات الغربية ومستشفيات الطوارئ في أربيل بسبب الغبار الكثيف، لافتا إلى أن جميع المراجعين تم علاجهم وعادوا إلى ديارهم.

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