تداعيات العاصفة.. تعطيل الدوام الرسمي في حلبجة و80 حالة اختناق في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت إدارة محافظة حلبجة، ضمن إقليم كوردستان، مساء الاثنين، تعطيل الدوام ليوم غد، بسبب موجة الغبار، فيما أشارت دائرة صحة السليمانية، إلى أن العاصفة الترابية أدت إلى 80 حالة اختناق في المحافظة.

وذكرت محافظة حلبجة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بسبب موجة الغبار التي غطت إقليم كوردستان بشكل عام ومحافظة حلبجة على وجه الخصوص، ومراعاة لوضع المصابين بالأسلحة الكيمياوية والجرحى ولحماية أرواح العاملين في ضوء الإرشادات الصحية لوزارة الصحة، تقرر جعل يوم غد عطلة رسمية في مؤسسات حكومة الإقليم بالمحافظة".

من جانبها، أعلنت مديرية صحة السليمانية، نقل أكثر من 80 شخصاً إلى المستشفيات بسبب سوء الأحوال الجوية المتمثلة بالعاصفة الترابية التي تضرب معظم محافظات العراق.

وذكرت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "موجة الأتربة تسببت بنقل أكثر من 80 شخصاً إلى أقسام الطوارئ في مستشفى (شار والدكتور جمال أحمد رشيد الخاصة بالأطفال) خلال الساعات الماضية"، مبيناً أن "عدداً منهم تعرضوا الى ضيق التنفس وقد تلقوا العلاج اللازم في المستشفى".

في المقابل، ذكرت مديرية مرور السليمانية، في بيان ورد للوكالة، أن "بسبب استمرار موجة الغبار والاتربة التي تضرب مدن إقليم كوردستان، وانخفاض مديات الرؤية، فإن من الضروري تنبيه السائقين إلى سياقة حذرة مسؤولة".

ودعت المديرية، السائقين، إلى "تجنب السرعة الزائدة والحفاظ على مسافة السلامة بين السيارات وإشعال مصابيح الضباب وارتداء الكمامات"، كما طالبت السائقين أيضا بـ"تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية وتأجيل السفرات حتى انتهاء العاصفة الرملية هذه".

وكانت مديرية صحة إدارة گرميان، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 23 حالة اختناق بسبب موجة الأتربة التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد.