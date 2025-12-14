تداعيات السيول.. استقالات لكبار المسؤولين في جمجمال وتأكيد حكومي على المحاسبة والتعويض

شفق نيوز- السليمانية

قدّم عدد من كبار المسؤولين المحليين في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، يوم الأحد، استقالاتهم من مناصبهم على خلفية الخسائر الكبيرة التي خلّفتها الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة ومحيطها.

وقال نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "قائممقام قضاء جمجمال، ومدير التربية، ومدير البلدية، ومدير بلدية ناحية شورش، قدّموا استقالاتهم استناداً إلى نتائج التحقيقات التي أُجريت بشأن حادث الفيضان، وبعد دراسة جميع جوانب الكارثة وملابساتها، وقد تم قبول هذه الاستقالات".

وأشار إلى أن "مدير ناحية شورش لم يقدّم استقالته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإقالته".

وأضاف طالباني: "الكارثة التي لحقت بقضاء جمجمال وضواحيه كانت طبيعية بالدرجة الأولى، لكن ذلك لا يعني عدم وجود تقصير من بعض الجهات المعنية".

وأوضح أن "اللجان المختصة أنجزت أعمالها بجدية، وتم تقييم الأضرار وحصر جميع المنازل المتضررة، تمهيداً للشروع بتقديم المساعدات وتعويض المتضررين"، لافتاً إلى أن "توزيع المساعدات من قبل اللجان الرسمية يتم بعدالة ومساواة بين جميع المتضررين".

وشهد قضاء جمجمال خلال الأيام الماضية فيضانات وسيولاً جارفة نتيجة أمطار غزيرة، تسببت بأضرار واسعة في البنى التحتية والمنازل والممتلكات، وأسفرت مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة، ما دفع حكومة إقليم كوردستان إلى تشكيل لجان تحقيق وتقييم أضرار، واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد من المسؤولين المحليين، إلى جانب إطلاق حملات إغاثة وتعويض للمتضررين.