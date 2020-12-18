سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تخوف من إخفاق المفاوضات بين الأحزاب الكوردية في شمال وشرقي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-18T08:59:45+0000
تخوف من إخفاق المفاوضات بين الأحزاب الكوردية في شمال وشرقي سوريا

شفق نيوز/ عبر عدد من سكان مدينة ديرك أقصى شمال شرقي سوريا، عن تخوفهم من عرقلة سير المفاوضات بين الأحزاب الكوردية نتيجة تكرار حوادث الاعتداء على مقرات المجلس الوطني الكوردي في مناطق مختلفة بشمال وشرقي سوريا.

وقال عبد الرحمن محمد من ريف ديرك لوكالة شفق نيوز، إنهم كانوا يأملون بأن تتفق الأحزاب الكوردية للوصول إلى الوحدة لكنهم باتوا في حيرة من أمرهم ولم يعد بإمكانهم الوثوق في الجهات السياسية.

وأضاف ، أن حرق مكاتب الأحزاب السياسية في مدن عامودا والقامشلي وغيرها من المناطق أمر مؤسف ولايخدم القضية الكوردية.

ودعا محمد، الأحزاب الكوردية، إلى نبذ الخلافات وجعل القضية الكوردية "قضية سلمية أخوية" حتى لايبقى الشعب محكوم بقبضة غيره، وفق تعبيره.

بدوره اعتبر صلاح عبدي وهو من مدينة ديرك، أن الاعتداء على مكاتب الأحزاب الكوردية يتم من قبل جهات معارضة للتقارب الكوردي.

من جانبها نددت هيام علي وهي من مدينة ديرك، بحرق مكاتب الأحزاب لأنها ستعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر بعد مضي عام على بدئها.

وذكرت أن الشعب كان يعلق أماله على المفاوضات بين الأحزاب الكوردية من أجل الوصول لتفاهمات تمنع احتلال و الاعتداء على بقية مناطق شمال شرقي سوريا.

وأردفت أن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا مسؤولة عن بسط الأمن والأمان بمناطق سيطرتها، مضيفة أن "حرق المكاتب يدل على وجود أيادٍ خفية تسعى لنسف المفاوضات وتسهيل خسارة المنطقة".

وتعرضت مقرات المجلس الوطني الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته إلى هجمات من قبل "مجهولين" شملت عمليات حرق واطلاق رصاص في أربع مدن مختلفة بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا.

وأدان المجلس الوطني الكوردي هذه الأعمال، مشدد على أنه "لا يحيد عن نهجه القومي في تحقيق حقوق الشعب الكوردي وسعيه إلى وحدة الموقف والصف الكوردي".

related

١٤ حالة وفاة و٦٦ إصابة جديدة بكورونا الإدارة الذاتية

Date: 2020-12-09 15:46:18
١٤ حالة وفاة و٦٦ إصابة جديدة بكورونا الإدارة الذاتية

برلمان اقليم كوردستان يخفق بعقد جلسة وسط مقاطعة كتل

Date: 2020-07-26 07:46:57
برلمان اقليم كوردستان يخفق بعقد جلسة وسط مقاطعة كتل

الحسكة بلا مياه للأسبوع الرابع.. والإدارة الذاتية تتخذ سلسلة إجراءات إسعافية

Date: 2020-12-13 18:41:21
الحسكة بلا مياه للأسبوع الرابع.. والإدارة الذاتية تتخذ سلسلة إجراءات إسعافية

صور.. عشيرتان بكوردستان تحشدان بأنواع الاسلحة ومخاوف من نزاع "عنيف"

Date: 2020-09-04 13:52:41
صور.. عشيرتان بكوردستان تحشدان بأنواع الاسلحة ومخاوف من نزاع "عنيف"

حكومة الإقليم تجتمع لبحث مسار المفاوضات بين اربيل وبغداد

Date: 2020-11-25 06:09:08
حكومة الإقليم تجتمع لبحث مسار المفاوضات بين اربيل وبغداد

صور.. مجهولون يفتحون النار على مقر المجلس الكوردي في الدرباسية

Date: 2020-12-14 12:32:27
صور.. مجهولون يفتحون النار على مقر المجلس الكوردي في الدرباسية

حكومة إقليم كوردستان ترسل وفدها المفاوض لبغداد "في الوقت المناسب"

Date: 2020-12-01 14:24:15
حكومة إقليم كوردستان ترسل وفدها المفاوض لبغداد "في الوقت المناسب"

7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2020-12-16 08:52:04
7 حالات وفاة و48 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا