سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تخفيض سعر البنزين في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T11:23:54+0000
تخفيض سعر البنزين في السليمانية

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، اليوم الخميس، تخفيض سعر البنزين في السليمانية.

وقال بهمن شيخ قادر المتحدث باسم محطات وقود السليمانية في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن سعر ثلاثة أنواع من البنزين (سوبر، محسن وعادي) سينخفض بمقدار 50 دينارا للتر الواحد".

وأضاف شيخ قادر، أن "سعر لتر البنزين السوبر سيكون 1350 دينارا بعدما كان 1400 دينار، والمحسن سينخفض من 1275 دينارا الى 1225 دينارا، والبنزين العادي 1025 دينارا بدل من 1075 دينار للتر سابقا".

وأشار شيخ قادر الى أن "سعر البنزين في السليمانية سيشهد مزيدا من التخفيض إذا ما تم استيراد الوقود من دبي وإيران وتركيا".

related

مرشحون "مستقلون" بالسليمانية يقاضون تحالف الاتحاد والتغيير لـ"خرقه" قانون الانتخابات

Date: 2021-09-28 10:05:53
مرشحون "مستقلون" بالسليمانية يقاضون تحالف الاتحاد والتغيير لـ"خرقه" قانون الانتخابات

السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

Date: 2021-05-26 08:02:32
السليمانية.. الكتب تنادي قراءها في عاصمة الثقافة والأدب

السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

Date: 2021-03-26 14:42:01
السليمانية.. الزرادشتيون يحتفلون بمولد نبيهم (صور)

خلال يوم واحد.. مستشفى بالسليمانية يستقبل نحو 700 طفل لإجراء الفحوصات

Date: 2021-10-31 09:12:03
خلال يوم واحد.. مستشفى بالسليمانية يستقبل نحو 700 طفل لإجراء الفحوصات

انتحار شاب في السليمانية ينحدر من أُسرة قيادية بالاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2022-07-01 08:29:01
انتحار شاب في السليمانية ينحدر من أُسرة قيادية بالاتحاد الوطني الكوردستاني

صور .. احتراق العشرات من رؤوس الماشية والمئات من أفراخ الدجاج في السليمانية

Date: 2021-07-03 08:09:56
صور .. احتراق العشرات من رؤوس الماشية والمئات من أفراخ الدجاج في السليمانية

لليوم الثاني .. إضراب موظفين في السليمانية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم (صور)

Date: 2022-03-30 07:41:45
لليوم الثاني .. إضراب موظفين في السليمانية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم (صور)

بارزاني يرد على "المزايدين": قريباً نبدأ بتنفيذ مشروع المائة متري في السليمانية

Date: 2020-02-04 20:11:19
بارزاني يرد على "المزايدين": قريباً نبدأ بتنفيذ مشروع المائة متري في السليمانية