شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، اليوم الخميس، تخفيض سعر البنزين في السليمانية.

وقال بهمن شيخ قادر المتحدث باسم محطات وقود السليمانية في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن سعر ثلاثة أنواع من البنزين (سوبر، محسن وعادي) سينخفض بمقدار 50 دينارا للتر الواحد".

وأضاف شيخ قادر، أن "سعر لتر البنزين السوبر سيكون 1350 دينارا بعدما كان 1400 دينار، والمحسن سينخفض من 1275 دينارا الى 1225 دينارا، والبنزين العادي 1025 دينارا بدل من 1075 دينار للتر سابقا".

وأشار شيخ قادر الى أن "سعر البنزين في السليمانية سيشهد مزيدا من التخفيض إذا ما تم استيراد الوقود من دبي وإيران وتركيا".