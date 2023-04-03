تخفيض جديد لأسعار الوقود في محطات السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت محطات تعبئة الوقود في السليمانية، يوم الاثنين، عن تخفيض جديد في أسعار الوقود يتراوح بين 25 الى 50 ديناراً للتر الواحد.

وقال ممثل اصحاب محطات الوقود الخاصة في السليمانية، بهمن قادر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اسعار البنزين ستخفض مرة اخرى اعتبارا من عصر اليوم الاثنين الموافق 3 نيسان الجاري".

وبين ان "سعر لتر البنزين للنوع العادي سيصبح 925 ديناراً بدلاً من 975 ديناراً، والمحسن 1125 ديناراً بدلاً من 1175 ديناراً، والسوبر 1225 ديناراً بدلاً من 1250 ديناراً، والگاز 550 ديناراً للتر الواحد بدلاً من 600 دينار".