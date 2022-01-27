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تخفيض الخطة الشتوية في اطراف خانقين واقليم كوردستان الى 50%

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-27T07:44:43+0000
تخفيض الخطة الشتوية في اطراف خانقين واقليم كوردستان الى 50%

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان يوم الخميس، خفض الخطة الشتوية الى 50% بسبب الموقف المائي وانحسار الإيرادات المائية.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته وبناء على قرارات من زراعة كوردستان قررت خفض الخطة الزراعية الشتوية الى 50% في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعة لزراعة الإقليم بسبب الموقف المائي وقلة الإيرادات المائية.

وبين عبدالله؛ ان الخطة الشتوية لن تتجاوز 10 الاف دونم وتشمل أصحاب العقود الزراعية الرسمية والتي تعتمد على المياه من نهر ديالى وجدول باله جو.

وأضاف ان "الخطة حددت حسب الموقف المائي  الحالي مع توقعات بزيادة الإيرادات المائية خلال الأشهر القادمة".

وتعاني مناطق ديالى وكوردستان من أزمات مائية على مر العامين الماضيين بسبب انحسار الامطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.

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